В матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Аргентины одолела Мексику со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме, хотя до перерыва трудно было представить, что Месси и Ко смогут добыть три очка.

Аргентина – Мексика – 2:0 – видео голов и обзор матча с роскошным ударом Месси

Учитывая поражение в первом туре от Саудовской Аравии (1:2), победа аргентинцам была нужна "кровь из носа" и они своего достигли. После поединка игроки "альбиселесте" не сдерживали эмоций, устроив настоящий карнавал в раздевалке с пением и плясками. В праздновании приняла участие вся команда вместе с тренерским штабом, а некоторые игроки в пылу рисковали даже получить травму от прыжков на скамейках и столах.

Напомним, после 2-х туров в группе С лидирует Польша с 4 очками. Далее следуют Аргентина и Саудовская Аравия (по 3 пункта), а замыкает квартет Мексика с 1 баллом.

Аргентина победила Мексику в матче за жизнь на ЧМ-2022 – Месси вытащил "альбиселесте" голом и ассистом