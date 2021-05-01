"Где-то, видимо, проиграл ту же конкуренцию, трудно сказать. Если вспоминать тот период, когда команда еще была в Донецке, то очень сильная конкуренция была.

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Вспомните, что кроме Степаненко, Хюбшмана, Фреда и Фернандо еще я был. Наверное был перебор по футболистам, кого-то надо было продавать или отдавать в аренду. Можно сказать, что я был самым молодым, поэтому решили меня отправить в аренду. Сначала в Ильичевец, ну а дальше уже в Зарю и Черноморец.

Скорее всего, я проиграл конкуренцию, были игроки сильнее меня в то время. Возможно, банально, но скажу так. Жалей, не жалей, но это уже пройденный этап. Зачем жалеть о том, что уже произошло и уже не вернешь? Так сложилась карьера. Нужно просто идти дальше", – сказал Гречишкин в интервью BF.

Напомним, Дмитрий находился на контракте в Шахтере с 2008 по 2018 гг. За главную команду "горняков" дебютировал в сезоне 2012/13 против Черноморца. К Александрие присоединился в сентябре 2018 года. В текущем сезоне провел за "горожан" 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Также провел два матча за сборную Украины (против Молдовы и Израиля).

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