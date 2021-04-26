В конце первого тайма матча 23-го тура УПЛ Александрия заработала право на пенальти – Тете сыграл рукой в штрафной, и арбитр после просмотра VAR указал на точку.

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Гречишкин достаточно уверенно пробил в угол, хотя показалось, что мяч пролетел мимо. На самом деле хавбек своим мощным ударом умудрился прошить сетку ворот. Интересно, что свою игровую карьеру Дмитрий начинал именно в составе Шахтера.

К слову, этот гол помог Александрии обыграть "горняков" со счетом 2:0 – второй гол в активе Шастала. Таким образом, подопечные Шарана впервые обыграли Шахтер на своем поле и остались на седьмой строчке с 29 пунктами в активе.

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