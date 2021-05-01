"Десь, мабуть, програв ту ж конкуренцію, важко сказати. Якщо згадувати той період, коли команда ще була в Донецьку, то дуже сильна конкуренція була.

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Згадайте, що крім Степаненка, Хюбшмана, Фреда і Фернандо ще я був. Напевно був перебір по футболістах, когось треба було продавати чи віддавати в оренду. Можна сказати, що я був наймолодшим, тож вирішили мене відправити в оренду. Спочатку в Іллічівець, ну а далі вже в Зорю і Чорноморець.

Швидше за все, я програв конкуренцію, були гравці сильніші за мене на той час. Можливо, банально, але скажу так. Шкодуй, не шкодуй, але це вже пройдений етап. Навіщо шкодувати за тим, що вже сталося і вже не повернеш? Так склалась кар’єра. Потрібно просто йти далі", – сказав Гречишкін в інтерв'ю BF.

Нагадаємо, Дмитро перебував на контракті у Шахтарі з 2008 по 2018 роки. За головну команду "гірників" дебютував в сезоні 2012/13 проти Чорноморця. До Олександрії приєднався у вересні 2018 року. У поточному сезоні провів за "містян" 24 матчі, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу. Також провів два матчі за збірну України (проти Молдови та Ізраїлю).

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