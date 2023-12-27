"Ушли в отпуск в хорошем настроении. Важно, что завоевали три очка и сделали это уверенно. Когда-то это должно было случиться. Мы к этому шли, шли сквозь ошибки. И на этот раз сыграли почти безошибочно и то, что тренерский штаб требует, все получалось. .

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Пришли многие молодые ребята, у нас молодая команда. Пока набиваем шишки. Я надеюсь, что вот этот матч и предстоящее собрание дадут толчок ребятам и мы вместе будем улучшаться во всем. По крайней мере, я на это надеюсь", – сказал Шевченко УПЛ-ТВ.

Напомним, Александрия ушла на зимний перерыв на 11 строчке турнирной таблицы УПЛ. У подопечных Руслана Ротаня есть в своем активе 16 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

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