Лидер Александрии озвучил причины провала команды Ротаня в первой части сезона УПЛ
Голкипер Александрии Никита Шевченко надеется, что команды удастся исправить турнирное положение во втором круге.
"Ушли в отпуск в хорошем настроении. Важно, что завоевали три очка и сделали это уверенно. Когда-то это должно было случиться. Мы к этому шли, шли сквозь ошибки. И на этот раз сыграли почти безошибочно и то, что тренерский штаб требует, все получалось. .
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Пришли многие молодые ребята, у нас молодая команда. Пока набиваем шишки. Я надеюсь, что вот этот матч и предстоящее собрание дадут толчок ребятам и мы вместе будем улучшаться во всем. По крайней мере, я на это надеюсь", – сказал Шевченко УПЛ-ТВ.
Напомним, Александрия ушла на зимний перерыв на 11 строчке турнирной таблицы УПЛ. У подопечных Руслана Ротаня есть в своем активе 16 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.
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