"Пішли у відпустку в гарному настрої. Важливо, що здобули три очки і зробили це впевнено. Колись же це мало статися. Ми до цього йшли, йшли крізь помилки. І цього разу зіграли майже безпомилково і те, що тренерський штаб вимагає, все виходило.

Ротань озвучив трансферні плани Олександрії – один новачок вже є, на перегляді легіонер

Прийшло багато молодих хлопців, у нас молода команда. Поки набиваємо ґулі. Я сподіваюся, що ось цей матч і майбутні збори дадуть поштовх хлопцям і ми разом будемо покращуватися в усьому. Принаймні, я на це сподіваюся", – цитує Шевченка УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, Олександрія пішла на зимову перерву на 11 сходинці турнірної таблиці УПЛ. Підопічні Руслана Ротаня мають у своєму активі 16 турнірних пунктів після 16 зіграних матчів.

Коноплянка у Карпатах, або ще 4 варіанти для "збитого льотчика" – Європі він не потрібен