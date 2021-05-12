Один из ведущих исполнителей "желто-черных" Дмитрий Шастал оценил сезон 2020/21 и поделился планами на будущее.

"Сезоном недовольны. Если точнее – его результатами. Имели несколько матчей, где продемонстрировали хорошую игру, но, к сожалению, не набрали очков. Могла бы быть интрига до последнего тура.

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Сейчас у меня действующий контракт с Александрией. Ближайшее будущее с ней и связываю", – цитирует Шастала Meta-ratings. Ранее СМИ утверждали, что 25-летний вингер попал на радары польских клубов, среди которых называют Погонь, Ракув, Лех и Легию.

Контракт Дмитрия с "желто-черными" завершается в конце 2021-го. В завершившимся сезоне УПЛ Шастал принял участие в 16 поединках, в которых отметился 3-мя мячами и 2-мя голевыми пасами.

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