Днепровский клуб уже находится в поисках потенциальной замены Владиславу Дубинчаку. Одним из претендентов стал Роман Вантух.

Арендное соглашение Владислава Дубинчака с СК Днепр-1 завершается 30 июня. Если команда не сможет договориться о пролонгации контракта с Динамо, то Игор Йовичевич будет искать ему замену на позицию левого защитника.

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По информации Meta-ratings, в шорт-листе днепрян есть 22-летний защитник Роман Вантух. Он провел сезон 2020/21 на правах аренды в Александрии, но его права принадлежат киевлянам. В активе Вантуха 20 матчей во всех турнирах, 2 гола и 2 ассиста. Дубинчак, в свою очередь, сыграл 25 встреч и отметился 3-мя результативными передачами.

К слову, Динамо стало чемпионом украинской элиты, СК Днепр-1 финишировал седьмым, а Александрия – девятой.

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