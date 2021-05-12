Один из лидеров Александрии уже в ближайшее время может сменить чемпионат.

Полузащитник Александрии Дмитрий Шастал может покинуть команду Владимира Шарана, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер польский журналист Оскар Мохник.

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25-летним футболистом интересуется ряд клубов польской Экстраклясы. Среди наиболее активных – Погонь, Ракув и Лех. Легия, которая ранее также претендовала на украинца, решила отказаться от трансфера.

Напомним, контракт Шастала с Александрией действует до 31 декабря 2021 года. В текущем сезоне он провел за "желто-черных" 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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