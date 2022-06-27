"Устали ли украинцы от войны? Конечно. Ведь все хотят вернуться домой и жить своей привычной, рутинной, но мирной жизнью. Никому, кроме помешанных кровожадных рашистских выродков, эта война не доставляет удовольствия.

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Устали ли наши военные от войны? Да. Ибо каждый день терять собратьев – это боль, которую невозможно заглушить. Но их мужество, преданность и сила воли не позволяют взять паузу и отдохнуть от боевых действий.

Устали ли мы помогать нашим защитникам? Нет. Там, в адских условиях, они защищают не просто наши дома. Они воюют за нашу историю, наше настоящее, наше будущее и наше право на жизнь.

Наверное, мы все немного морально устали, физически истощены и эмоционально загнаны. Но, к сожалению, это наша реальность. У нас нет другого "сегодня" и наше "вчера" окончательно потерялось 23 февраля, но единственный способ обеспечить мирное "завтра" – это бороться. Бороться на всех фронтах и ​​изо всех сил поддерживать наших воинов.

Мы ошибочно полагаем, что великая война началась 24 февраля. Она ведь длится 8 лет. И в том, что рашисты решились на полномасштабное наступление, есть вина каждого из нас. Ибо за эти 8 лет мы позволили себе отвлечься от войны на Востоке. Потому давайте больше не повторять эту ошибку.

Мы должны помнить, что в тот момент, когда в одном доме стало спокойно и тихо, кто-то из наших героев заплатил за это своей жизнью. За эти 4 месяца Украина пролила слишком много крови, просто устать и отвлечься от всего невозможно. Слава ВСУ", – написал Зозуля на своей странице в социальной сети Instagram.

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