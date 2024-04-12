Матч должен начаться в 13:30 по киевскому времени. Где смотреть игру Левый берег – Карпаты? Поединок будет транслировать YouTube-канал ПФЛ. Кроме этого, смотреть матч онлайн в прямом эфире можно в этой новости.

Это очевидный центральный матч тура – встречаются первая и третья команды Чемпионской группы. Обе выиграли все три своих матча в 2024 году. Сейчас Карпаты опережают Левый берег на 9 очков, поэтому победа окончательно закрепит львовян в статусе главного претендента на выход в УПЛ. Киевляне имеют свою мотивацию – сократить отставание до 6 пунктов и хотя бы временно обойти Ингулец, который перед туром имеет только +1. Напомним, первые два места Чемпионской группы получают прямые путевки в элиту, а 3-4 будут сражаться в переходных матчах.

Стартовые составы матча Левый берег – Карпаты:

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