Матч повинен розпочатись о 13:30 за київським часом. Де дивитися гру Лівий берег – Карпати? Поєдинок транслюватиме YouTube-канал ПФЛ. Окрім цього, дивитися матч онлайн у прямому ефірі можна в цій новині.

Це очевидний центральний матч туру – зустрічаються перша та третя команди Чемпіонської групи. Обидві виграли усі три свої матчі в 2024 році. Зараз Карпати випереджають Лівий берег на 9 очок, тому перемога остаточно закріпить львів'ян у статусі головного претендента на вихід в УПЛ. Кияни мають свою мотивацію – скоротити відставання до 6 пунктів і бодай тимчасово обійти Інгулець, який перед туром має тільки +1. Нагадаємо, перші два місця Чемпіонської групи отримують прямі путівки в еліту, а 3-4 будуть битися в перехідних матчах.

Стартові склади матчу Лівий берег – Карпати:

Карпати оформили камбек з ФСК Маріуполь і закріпились на вершині Чемпіонської групи – Підлепенець оформив гол і 2 асисти