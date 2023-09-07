"Александр Ищенко когда-то доверил мне тренировать отдельную группу, где были дети очень влиятельных людей – Григория Суркиса, Сергея Левочкина, Юрия Бойко, Дмитрия Фирташа, Леонида Ашкенази, Петра и Александра Слободяна, Эдуарда Ставицкого.

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Вообще у меня очень много детей тренировалось разного возраста и разного "ранга". В свое время у меня занимался даже внук "Деда Хасана" (Аслан Рашидович Усоян, влиятельный грузино-российский криминальный авторитет, – прим.) Омар Фароян. Я не ставил его на серьезные матчи и говорил: "Омарик, если будет счет 3:0 – я тебя выпускаю, но если тяжелая игра и 1:0, то прости". Он не обижался. "Дед Хасан" приезжал на базу на Нивках, относился с пониманием и говорил, что мне решать.

В целом детям, у которых состоятельные родители, очень трудно пробиться в футбол. У них все есть, им ничего не нужно доказывать. Родители все решают: хочешь отдохнуть – отдыхай, хочешь новый iPhone – держи. Психологически им очень тяжело перестроиться. Те, кто из простых семей, имеют мотивацию.

Что известно о детях из той состоятельной группы? Левочкин вроде не заиграл, а вот Бойко и Суркис стали вратарями. Коля Бойко по сравнению с другими всегда хотел играть и был очень серьезным, сейчас играет в молодежке Диназа из Вышгорода. Кажется, отец помогал его команде, финансировал.

А насчет Суркиса... Видели бы вы, каким был Слава до 10 лет... Простой ребенок, который воспитывается в кругу одних богачей. Они приходили на тренировки, баловались. Как-то Григорий Михайлович спросил у меня, сможет ли сын дорасти до уровня игры за Динамо. Я ответил, что сможет, но только до уровня второй-третьей команды. Уже с понедельника у Славика появился персональный тренер вратарей – Всеволод Романенко, который с ним ездил на все игры и турниры, не отпускал от себя. Он учил его, как действовать при пенальти, куда пас отдать, и Славик так за год изменился, что я даже не узнал. Был такой несерьезный паренек, а тут стал действительно работать, возмужал. Он со мной всегда здоровается на Нивках, его охранники меня знают", – рассказал Величко в интервью Sport-Express.

Напомним, Григорий Суркис, Сергей Левочкин и Юрий Бойко – депутаты от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ныне запрещенной в Украине). Дмитрий Фирташ – олигарх, находящийся под санкциями СНБО, бывший спонсор симферопольской Таврии. Леонид Ашкенази – экс-вице-президент Динамо и совладелец канала "1+1".

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