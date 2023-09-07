"Олександр Іщенко колись довірив мені тренувати окрему групу, де були діти дуже впливових людей – Григорія Суркіса, Сергія Льовочкіна, Юрія Бойка, Дмитра Фірташа, Леоніда Ашкеназі, Петра та Олександра Слободяна, Едуарда Ставицького.

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Взагалі у мене дуже багато дітей тренувалося різного віку та різного "рангу". Свого часу у мене займався навіть онук "Діда Хасана" (Аслан Рашидович Усоян, впливовий грузинсько-російський кримінальний авторитет, – прим.) Омар Фароян. Я не ставив його на серйозні матчі та казав: "Омаріку, якщо буде рахунок 3:0 – я тебе випускаю, але якщо важка гра і 1:0, то пробач". Він не ображався. "Дід Хасан" приїжджав на базу на Нивках, ставився з розумінням та говорив, що мені вирішувати.

Загалом дітям, у яких заможні батьки, дуже важко пробитися у футбол. У них все є, їм нічого не потрібно доводити. Батьки все вирішують: хочеш відпочити – відпочивай, хочеш новий iPhone – тримай. Психологічно їм дуже тяжко перебудуватися. Ті, хто з простих сімей, мають мотивацію.

Що відомо про дітей з тієї заможної групи? Льовочкін наче не заграв, а ось Бойко та Суркіс стали воротарями. Коля Бойко у порівнянні з іншими завжди хотів грати та був дуже серйозним, зараз грає у молодіжці Діназа з Вишгорода. Здається, батько допомагав його команді, фінансував.

А щодо Суркіса... Бачили б ви, яким був Слава до 10 років... Проста дитина, яка виховується у колі одних багатіїв. Вони приходили на тренування, балувалися. Якось Григорій Михайлович запитав у мене, чи зможе син дорости до рівня гри за Динамо. Я відповів, що зможе, але лише до рівня другої-третьої команди. Вже з понеділка у Славіка з'явився персональний тренер воротарів – Всеволод Романенко, який з ним їздив на всі ігри та турніри, не відпускав від себе. Він вчив його, як діяти при пенальті, куди пас віддати, і Славік так за рік змінився, що я аж не впізнав. Був такий наче несерйозний хлопчина, а тут став дійсно працювати, змужнів. Він зі мною завжди вітається на Нивках, його охоронці мене знають", – розповів Величко в інтерв'ю Sport-Express.

Нагадаємо, Григорій Суркіс, Сергій Льовочкін та Юрій Бойко – депутати від партії "Опозиційна платформа – за життя" (нині забороненої в України). Дмитро Фірташ – олігарх, який перебуває під санкціями РНБО, колишній спонсор сімферопольської Таврії. Леонід Ашкеназі – екс-віце-президент Динамо та співвласник каналу "1+1".

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