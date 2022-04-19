"Завезли нашим детям 100 мячей. Верю, война закончится и дети вернутся в Украину, а пока мы будем делать все возможное, чтобы им здесь было максимально комфортно. Слава Україні", – написал Левченко в Twitter.

Евгений пришел на нидерландское телевидение и рассказал о такой инициативе. Издание AD сообщает, что украинец завез мячи в приют для беженцев в Харскампе. Левченко – посол организации Breath Foundation, которая помогает эвакуировать детей из Украины в Нидерланды.

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