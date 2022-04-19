Левченко завез футбольные мячи детям, которые убежали из Украины, спасаясь от войны
13:02 - Читати українською
Бывший футболист сборной Украины, а ныне известный футбольный деятель Евгений Левченко помогает землякам комфортно обосноваться в Нидерландах.
"Завезли нашим детям 100 мячей. Верю, война закончится и дети вернутся в Украину, а пока мы будем делать все возможное, чтобы им здесь было максимально комфортно. Слава Україні", – написал Левченко в Twitter.
Евгений пришел на нидерландское телевидение и рассказал о такой инициативе. Издание AD сообщает, что украинец завез мячи в приют для беженцев в Харскампе. Левченко – посол организации Breath Foundation, которая помогает эвакуировать детей из Украины в Нидерланды.
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