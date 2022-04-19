"Завезли нашим дітям 100 м'ячів. Вірю, війна закінчиться і діти повернуться в Україну, а поки ми робитимемо все можливе, щоб їм тут було максимально комфортно. Слава Україні", – написав Левченко у Twitter.

Євген прийшов на нідерландське телебачення та розповів про таку ініціативу. Видання AD повідомляє, що українець завіз м'ячі в притулок для Біженців у Харскампі. Левченко – амбасадор організації Breath Foundation, яка допомагає евакуйовувати дітей з України в Нідерланди.

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