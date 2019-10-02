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Левченко: Только вопрос времени, когда Шевченко покинет сборную Украины

12:24 179 Читати українською
Левченко: Только вопрос времени, когда Шевченко покинет сборную Украины
Андрей Шевченко / Getty Images

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал информацию о том, что Андрей Шевченко согласился стать тренером Милана.

"Каждый тренер сборной в определенный момент становится клубным тренером. Это закономерно. Только вопрос времени, когда Шева покинет сборную.

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Задача, кто возглавит сборную? Просто не хочется "назад в будущее", – написал Левченко в Твиттере.

Напомним, итальянская пресса активно сватает Шевченко в Милан. Руководство "россонери" недовольно результатами команды под руководством Марко Джампаоло и хочет чтобы именно наставник сборной Украины стал его преемником.

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Милан Милан Сборная Украины Евгений Левченко Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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