Левченко: Лише питання часу, коли Шевченко покине збірну України

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко прокоментував інформацію про те, що Андрій Шевченко погодився стати тренером Мілана.

"Кожен тренер збірної в певний момент стає клубним тренером. Це закономірно. Лише питання часу, коли Шева покине збірну.

Шевченко погодився очолити Мілан за однієї умови, – італійський журналіст

Завдання, хто очолить збірну? Просто не хочеться "назад в майбутнє", – написав Левченко в Твіттері.

Нагадаємо, італійська преса активно сватає Шевченка в Мілан. Керівництво "россонері" незадоволене результатами команди під керівництвом Марко Джампаоло і хоче щоб саме наставник збірної України став його наступником.

"Вони збираються осоромити ще одного культового гравця": Шевченко може очолити Мілан – як реагують фанати