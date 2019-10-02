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Левченко: Лише питання часу, коли Шевченко покине збірну України

12:24 1305 Читать на русском
Левченко: Лише питання часу, коли Шевченко покине збірну України
Андрій Шевченко / Getty Images

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко прокоментував інформацію про те, що Андрій Шевченко погодився стати тренером Мілана.

"Кожен тренер збірної в певний момент стає клубним тренером. Це закономірно. Лише питання часу, коли Шева покине збірну.

Шевченко погодився очолити Мілан за однієї умови, – італійський журналіст

Завдання, хто очолить збірну? Просто не хочеться "назад в майбутнє", – написав Левченко в Твіттері.

Нагадаємо, італійська преса активно сватає Шевченка в Мілан. Керівництво "россонері" незадоволене результатами команди під керівництвом Марко Джампаоло і хоче щоб саме наставник збірної України став його наступником.

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Теги
Мілан Мілан Збірна України Євген Левченко Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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