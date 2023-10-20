"Если Шахтер под руководством Срны сыграет феноменальный матч против Барселоны, команда будет играть с вдохновением и будет хороший футбол, тогда, возможно, ему дадут возможность работать в клубе и дальше. Но я думаю, что он временный вариант, а через две-три недели будет объявлен новый главный тренер.

Звёздный тренер намерен отказать Шахтёру – первым выбором "горняков" был не Тудор

Специалист, который приедет к нам в Украину, 100% должен понимать украинский футбол, его реалии. Он должен понимать, как поднять уровень дончан на более высокий уровень, но найти такого специалиста сейчас – сложно.

В Украине также есть талантливые руководители, но их не так много. Лично я хотел бы увидеть Руслана Ротаня в лучших условиях, но это, думаю, нереальный вариант", – сказал Левченко в комментарии Футбол TIME.

Напомним, после неожиданного увольнения Патрика ван Леувена Шахтер назначил исполняющим обязанности главного тренера спортивного директора клуба Дарио Срну.

Шахтар не схожий на себе – що відбувається з чемпіоном?