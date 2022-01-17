"Я очень надеюсь, что этот трансфер состоится, хотя и считаю его маловероятным. Лунин сейчас практически не играет в Реале, поэтому шанс его перехода в Аякс невелик. Для нидерландского клуба это большой риск брать футболиста, который в 22 года не играет.

Реал готов отпустить Лунина в Аякс при одном условии

Команда рассматривает футболистов под основу. Говорят о вратаре Бенфике и других кандидатах. Хотя, для Аякса это мог бы быть хороший трансфер, потому что Андрей до сих пор считается талантливым голкипером. Чем черт не шутит", – цитирует Левченко сайт ТК Футбол .

Напомним, Лунин провел в футболке мадридцев всего два поединка почти за три года. В последнее время пресса сватала его в Нидерланды, но такой переход возможен только при стабильной игровой практике.