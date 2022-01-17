"Я дуже сподіваюся, що цей трансфер відбудеться, хоч і вважаю його малоймовірним. Лунін зараз практично не грає в Реалі, тому шанс його переходу до Аякса невеликий. Для нідерландського клубу великий ризик брати футболіста, який у 22 роки не грає.

Реал готовий відпустити Луніна в Аякс за однієї умови

Команда розглядає футболістів під основу. Говорять про воротаря Бенфіка та інших кандидатів. Хоча, для Аякса це міг би бути хороший трансфер, тому що Андрій досі вважається талановитим голкіпером. Чим чорт не жартує", – цитує Левченка сайт ТК Футбол.

Нагадаємо, Лунін провів у футболці мадридців лише два офіційні поєдинки за майже три роки. Останнім часом преса сватала його в Нідерланди, але такий перехід можливий лише за умови стабільної ігрової практики.

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