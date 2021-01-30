"Сначала он играл в сборной Украины атакующего полузащитника, под нападающим. Но он может сыграть и на позиции меццалы (центральный полузащитник, играет чуть ниже атакующего хава, – прим.).

Худжамов очертил перспективы Коваленко в Аталанте – могут возникнуть определенные трудности

В Аталанте Коваленко может играть под двумя центральными форвардами. По характеристикам он похож на Пашалича. У Виктора нет характеристик чистого центрального хавбека, у него есть способности быть полезным в зоне атаки, ведь он достаточно забивает. Думаю, он легко впишется в состав Аталанты", – цитирует Тассотти издание Tuttosport.

К слову, СМИ сообщают, что Коваленко вскоре станет игроком клуба из Бергамо. Контракт с Аталантой якобы будет рассчитан до 2025 года, а Шахтер получит за хавбека 1 млн евро.

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