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Атлетик удержал победу над Мальоркой – балеарцы застряли в зоне вылета с ужасной серией

17:00 - Читати українською
Атлетик удержал победу над Мальоркой – балеарцы застряли в зоне вылета с ужасной серией
Атлетик – Мальорка – 3:1

Субботняя программа 32 тура Примеры началась с противостояния Атлетика и Мальорки.

16’ Рауль Гарсия
24’ Ойхан Сансет
90’ Асьер Вильялибре
 
Анте Будимир 69’
16’ Рауль Гарсия
24’ Ойхан Сансет
69’ Анте Будимир
90’ Асьер Вильялибре

Чемпионат Испании, 32 тур

Атлетик – Мальорка – 3:1

Голы: Гарсия, 16 (пен.), Сансет, 24, Вильялибре, 90 – Будимир, 69 (пен.)

Бильбао сверхмощно провел первый тайм, завершая атаки с невероятной эффективностью – четыре из четырех ударов летели в створ. На 16 минуте Лаго в собственной штрафной опрометчиво заплел ноги Раулю Гарсии, и сам пострадавший реализовал пенальти. Позже Атлетик после углового разыгрывает замечательную комбинацию, которую подытожил молодой Сансет.

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Во второй половине Мальорка попыталась отыграться, но все ограничилось одним голом Будимира, и тот с пенальти. Зато у Атлетика сработал "джокер" Вильялибре – мощный форвард остался без опеки и закатил третий мяч в ворота балеарцев. Мальорка продолжила свою серию без побед до пяти матчей, рискуя опуститься с 18-ой на 20-ю строчку таблицы. Команда из Бильбао спокойно идет девятой с надеждами на Лигу Европы.

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