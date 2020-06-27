Атлетик удержал победу над Мальоркой – балеарцы застряли в зоне вылета с ужасной серией

Субботняя программа 32 тура Примеры началась с противостояния Атлетика и Мальорки.

Чемпионат Испании, 32 тур

Атлетик – Мальорка – 3:1

Голы: Гарсия, 16 (пен.), Сансет, 24, Вильялибре, 90 – Будимир, 69 (пен.)

Бильбао сверхмощно провел первый тайм, завершая атаки с невероятной эффективностью – четыре из четырех ударов летели в створ. На 16 минуте Лаго в собственной штрафной опрометчиво заплел ноги Раулю Гарсии, и сам пострадавший реализовал пенальти. Позже Атлетик после углового разыгрывает замечательную комбинацию, которую подытожил молодой Сансет.

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Во второй половине Мальорка попыталась отыграться, но все ограничилось одним голом Будимира, и тот с пенальти. Зато у Атлетика сработал "джокер" Вильялибре – мощный форвард остался без опеки и закатил третий мяч в ворота балеарцев. Мальорка продолжила свою серию без побед до пяти матчей, рискуя опуститься с 18-ой на 20-ю строчку таблицы. Команда из Бильбао спокойно идет девятой с надеждами на Лигу Европы.

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