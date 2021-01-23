Программу 20-го тура Ла Лиги открывал домашний матч Леванте против Вальядолида. "Лягушки" в случае победы особого продвижения по таблице не получили бы, а вот гости имели шанс подняться на четыре позиции вверх – при этом зона вылета осталась бы в пяти очках позади. Поражение же в таких условиях могло опустить "королевский клуб" в группу аутсайдеров по завершении недели.

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В первом тайме особо интересных событий не происходило. Команды обменялись несколькими ударами, но только один из них прошёл в створ – это Алькарас пробил под перекладину ворот хозяев перед свистком на перерыв, заставив Айтора Фернандеса исполнять красивый сейв. Во втором же тайме всё было веселее.

На 62-й минуте Дани Гомес вывел Леванте вперёд, пробив из центра штрафной в правый нижний угол после передачи с правого фланга. Гости ответили дуплетом: на 73-й минуте Алькарас красивым дальним ударом сравнял счёт, а на 78-й Плано мощным выстрелом замкнул кросс с правого фланга – 1:2! Впрочем, Леванте не сдался. На 83-й минуте "лягушки" пошли в атаку и восстановили статус-кво усилиями Рожера, которому удалось расстрелять дальний угол с правого края штрафной. 2:2! На большее команд не хватило. Ничья.

Таким образом, Леванте набрал 23 очка и поднялся на десятую позицию в турнирной таблице, а Вальядолид, имея в активе 20 зачётных баллов, вышел на пятнадцатую строчку.

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