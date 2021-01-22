В рамках прем'єрного матчу 20-го туру Ла Ліги Леванте та Вальядолід влаштували ефектну перестрілку, але переможця не виявили.

Програму 20-го туру Ла Ліги відкривав домашній матч Леванте проти Вальядоліда. "Жаби" в разі перемоги особливого просування по таблиці не отримали б, а от гості мали шанс піднятись аж на чотири позиції вверх – при цьому зона вильоту залишилась би у п'яти очках позаду. Поразка ж за таких умов могла опустити "королівський клуб" у групу аутсайдерів по завершенні тижня.

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В першому таймі особливо цікавих подій не відбувалося. Команди обмінялися кількома ударами, але лише один пройшов у площину – це Алькарас пробив під поперечину воріт господарів перед свистком на перерву, змусивши Айтора Фернандеса виконувати красивий сейв. В другому таймі все було веселіше.

На 62-й хвилині Дані Гомес вивів Леванте вперед, пробивши з центру штрафного в правий нижній кут після передачі з правого флангу. Гості відповіли дуплетом: на 73-й хвилині Алькарас красивим дальнім ударом зрівняв рахунок, а на 78-й Плано потужним пострілом замкнув крос з правого флангу – 1:2! Втім, Леванте не здався: на 83-й хвилині "жаби" відновили статус-кво зусиллями Рожера, якому вдалося розстріляти дальній кут з правого краю штрафного – 2:2! На більше команд не вистачило. Нічия.

Таким чином, Леванте набрав 23 очки й піднявся на десяту позицію в турнірній таблиці, а Вальядолід, маючи в активі 20 залікових балів, вийшов на п'ятнадцяту сходинку.

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