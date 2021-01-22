Состоялась жеребьевка следующего раунда Копа дель Рей текущего сезона. В частности, Атлетик получил в соперники Алькояно, который сенсационно победил Реал 2:1. За "сливочных" в том матче дебютировал украинец Андрей Лунин.

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Также стоит отметить дуэль Севильи с Валенсией и Барселоны с Райо Вальекано. В составе последних в свое время находился Роман Зозуля, но украинец покинул команду из-за акций протеста ультрас, не сыграв ни разу. После того фанаты Райо неоднократно выкрикивали оскорбительные выкрики в адрес форварда во время поединков с Альбасете – доходило даже до срыва матчей.

Все пары 1/8 финала:

Алькояно – Атлетик

Навалькарнеро – Гранада

Жирона – Вильярреал

Райо Вальекано – Барселона

Альмерия – Осасуна

Вальядолид – Леванте

Севилья – Валенсия

Бетис – Реал Сосьедад

Заметим, поединки этого этапа состоятся в течение трех дней – с 26 по 28 января.

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