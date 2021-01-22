Барселона против "друзей" Зозули, Атлетик с обидчиками Лунина и другие пары – результаты жеребьевки 1/8 Кубка Испании
Сегодня, 22 января, определились пары 1/8 финала Кубка Короля сезона 2020/21.
Состоялась жеребьевка следующего раунда Копа дель Рей текущего сезона. В частности, Атлетик получил в соперники Алькояно, который сенсационно победил Реал 2:1. За "сливочных" в том матче дебютировал украинец Андрей Лунин.
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Также стоит отметить дуэль Севильи с Валенсией и Барселоны с Райо Вальекано. В составе последних в свое время находился Роман Зозуля, но украинец покинул команду из-за акций протеста ультрас, не сыграв ни разу. После того фанаты Райо неоднократно выкрикивали оскорбительные выкрики в адрес форварда во время поединков с Альбасете – доходило даже до срыва матчей.
Все пары 1/8 финала:
Алькояно – Атлетик
Навалькарнеро – Гранада
Жирона – Вильярреал
Райо Вальекано – Барселона
Альмерия – Осасуна
Вальядолид – Леванте
Севилья – Валенсия
Бетис – Реал Сосьедад
Заметим, поединки этого этапа состоятся в течение трех дней – с 26 по 28 января.
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