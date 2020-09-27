Чемпіонат Іспанії 2020/21, 3-й тур

Осасуна – Леванте – 0:0

Голы: Торрес, 38 – Мелеро, 41, Рожер, 77, Моралес, 81

Эйбар – Атлетик – начало в 15:00

Атлетико – Гранада – начало в 17:00

Вальядолид – Сельта – начало в 19:30

Кадис – Севилья – начало в 19:30

Программу дня в Испании открывал поединок Осасуна – Леванте. Затишье в матче продолжалось до 38-й минуты, когда Адриан отдал на Торреса и он с дальней дистанции мощно выстрелил низом в левый угол – 1:0. "Лягушки" сразу ответили голом Меллеро, который получил передачу в штрафной от Моралеса и мгновенно пробил под перекладину.

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После перерыва гости получили шанс выйти вперед за счет пенальти, но его не смог реализовать Рожер. Правда, он реабилитировался на 77-й, когда получил хорошую разрезную от Кампаньи, ворвался в штрафную и пробил между двух защитников в дальний угол ворот. Чуть позже, на 81-й, преимущество закрепил Моралес, который в касание замкнул прострел Рожера в штрафную. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Леванте.

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