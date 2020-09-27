Защитник Манчестер Сити получил шанс продолжить карьеру в составе испанского гранда. Правда, пока стороны не ведут переговоры о трансфере Зинченко.

Как известно, на днях появилась информация, что Барселона якобы заинтересовалась Александром Зинченко и уже начала переговоры о переходе 23-летнего хавбека сборной Украины.

Барселона ведет переговоры о переходе Зинченко, – журналист

Испанский гранд действительно получил предложение подписать Зинченко, но пока стороны не начинали никаких переговоров. "Блаугранас" следят за украинцем, однако если и решат подписать левого латераля Манчестер Сити, то начнут диалог исключительно после ухода Хуниора Фирпо, информирует Mundo Deportivo, ссылаясь на собственные источники в клубе.

Впрочем, даже потенциальный трансфер Фирпо в другой клуб еще не гарантирует переезда Зинченко в Испанию. Не исключено, что для усиления левого фланга защиты Барса переведет в первую команду Хуана Миранду, выступающего за дубль.

Контракт Зинченко с Манчестер Сити действует до лета 2024-го, Transfermarkt оценивает украинца в 24 млн евро. В сезоне 2020/21 Александр еще не провел за "горожан" ни одного официального матча из-за повреждения, а в прошлом сезоне сыграл 25 поединков во всех турнирах и забил 1 гол.

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