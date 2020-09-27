У рамках 3-го туру Ла Ліги Осасуна у рідних стінах поступилась Леванте. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 3-й тур

Осасуна – Леванте – 1:3

Голи: Торрес, 38 – Мелеро, 41, Рожер, 77, Моралес, 81

Ейбар – Атлетік – початок о 15:00

Атлетіко – Гранада – початок о 17:00

Вальядолід – Сельта – початок о 19:30

Кадіс – Севілья – початок о 19:30

Програму дня у Іспанії відкривав поєдинок Осасуна – Леванте. Затишшя у матчі тривало до 38-ї хвилини, коли Адріан віддав на Торреса і він з дальньої дистанції потужно вистрілив низом у лівий кут – 1:0. "Жаби" одразу відповіли голом Мелеро, який отримав передачу у карному майданчику від Моралеса і миттєво пробив під поперечину.

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Після перерви гості отримали шанс вийти уперед за рахунок пенальті, але його не зміг реалізувати Рожер. Щоправда, він реабілітувався на 77-й, коли отримав хорошу розрізну від Кампаньї, увірвався у штрафний майданчик і пробив поміж двох захисників у дальній кут воріт. Трохи згодом, на 81-й, перевагу закріпив Моралес, який в дотик замкнув простріл Рожера у карний майданчик. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Леванте.

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