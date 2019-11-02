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Очередной позор Месси и компании в видеообзоре матча Леванте – Барселона

20:38 195 Читати українською
Очередной позор Месси и компании в видеообзоре матча Леванте – Барселона
Леванте – Барселона - видео голов и обзор матча

Леванте одержал волевую победу над Барселоной (3:1) в 12 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Леванте – Барселона.

60’ Хосе Кампанья
63’ Борха Майораль
68’ Неманья Радоя
 
Лионель Месси 38’
38’ Лионель Месси
60’ Хосе Кампанья
63’ Борха Майораль
68’ Неманья Радоя

Барселона открыла счет в первом тайме. Гризманн заработал пенальти, который реализовал Лионель Месси. Еще до перерыва Луис Суарес покинул поле из-за травмы.

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Вторая половина игры стала шоком для Месси и компании. В течение семи минут Леванте забил трижды, после чего Барселона уже не смогла оправиться. Месси, казалось, сократил отставание гостей, но арбитр после вмешательства VAR справедливо отменил взятие ворот.

Барселона провела очередной неубедительный матч и потерпела третье поражение в Ла Лиге 2019/20. Каталонцы рискуют уже сегодня опуститься на третью строчку.

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