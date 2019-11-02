Очередной позор Месси и компании в видеообзоре матча Леванте – Барселона

Леванте одержал волевую победу над Барселоной (3:1) в 12 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Леванте – Барселона.

Барселона открыла счет в первом тайме. Гризманн заработал пенальти, который реализовал Лионель Месси. Еще до перерыва Луис Суарес покинул поле из-за травмы.

Барселона сенсационно проиграла Леванте – тройной шок за семь минут с мадридским катом

Вторая половина игры стала шоком для Месси и компании. В течение семи минут Леванте забил трижды, после чего Барселона уже не смогла оправиться. Месси, казалось, сократил отставание гостей, но арбитр после вмешательства VAR справедливо отменил взятие ворот.

Барселона провела очередной неубедительный матч и потерпела третье поражение в Ла Лиге 2019/20. Каталонцы рискуют уже сегодня опуститься на третью строчку.