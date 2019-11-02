Чергова ганьба Мессі та компанії у відеоогляді матчу Леванте – Барселона

Леванте здобув вольову перемогу над Барселоною (3:1) в 12 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Леванте – Барселона.

Барселона відкрила рахунок в першому таймі. Антуан Грізманн заробив пенальті, який реалізував Ліонель Мессі. Ще до перерви Луїс Суарес залишив поле через травму.

Барселона сенсаційно програла Леванте – потрійний шок за сім хвилин з мадридським катом

Друга половина гри стала шоком для Мессі та компанії. Протягом семи хвилин Леванте забив тричі, після чого Барселона вже не змогла оговтатися. Мессі, здавалось, скоротив відставання гостей, але арбітр після втручання VAR справедливо скасував взяття воріт.

Барселона провела черговий непереконливий матч та зазнала третьої поразки в Ла Лізі 2019/20. Каталонці ризикують вже сьогодні опуститися на третю сходинку.