Левандовски во вторник должен вернуться к тренировкам в Баварии. Пока клубы решают его будущее, поляк изысканно проводит последние дни отдыха. Роберт с супругой посетил показ мод от Dolce & Gabbana на Сицилии.

Левандовски вынужден вернуться в Баварию – план форварда потерпел крушение

Анна Левандовска поделилась фото с действа в Instagram. Супруги позировали рядом со знаменитой Хайди Клум. Затем Хайди, которая поддерживала на показе свою дочь, подсела к полякам за столик.

Напомним, Левандовски публично заявил о намерении покинуть Мюнхен после 8 сезонов, после чего рассорился с руководством клуба. "Ротен" хотят заработать на продаже форварда более 50 миллионов.

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