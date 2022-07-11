Левандовски засветился на модном показе в компании Хайди Клум
Форвард Баварии Роберт Левандовски наслаждается последними днями отпуска.
Левандовски во вторник должен вернуться к тренировкам в Баварии. Пока клубы решают его будущее, поляк изысканно проводит последние дни отдыха. Роберт с супругой посетил показ мод от Dolce & Gabbana на Сицилии.
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Анна Левандовска поделилась фото с действа в Instagram. Супруги позировали рядом со знаменитой Хайди Клум. Затем Хайди, которая поддерживала на показе свою дочь, подсела к полякам за столик.
Напомним, Левандовски публично заявил о намерении покинуть Мюнхен после 8 сезонов, после чего рассорился с руководством клуба. "Ротен" хотят заработать на продаже форварда более 50 миллионов.
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