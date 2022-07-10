Во вторник, 12 июля, Левандовски вынужден прибыть в лагерь Баварии. Чемпионы Германии отправятся в турне по США, а 33-летний форвард, похоже, поедет с командой. Роберт планировал больше не возвращаться в команду в надежде на переход в другой клуб, но Бавария все еще не отпускает игрока.

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Как следствие, польский нападающий, невзирая на открытое желание покинуть Мюнхен, вынужден присоединиться к своим партнерам. Впрочем, это не значит, что Левандовски никуда не перейдет. Барселона все еще надеется на подписание форварда, хотя пока и не может заплатить сумму, требуемую Баварией, сообщает AS.

В США Бавария сыграет два матча – 21 июля против Вашингтона и 24 числа против Ман Сити. Интересно, что примерно в эти же даты Барселона тоже будет в Соединенных Штатах.

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