Лєвандовскі у вівторок повинен повернутися до тренувань в Баварії. Поки клуби вирішують його майбутнє, поляк вишукано проводить останні дні відпочинку. Роберт з дружиною відвідав показ мод від Dolce & Gabbana на Сицилії.

Лєвандовскі змушений повернутися в Баварію – план форварда зазнав краху

Анна Лєвандовска поділилася фото з дійства в Instagram. Подружжя позувало поруч зі знаменитою Хайді Клум. Згодом Хайді, яка підтримувала на показі свою доньку, підсіла до поляків за столик.

Нагадаємо, Лєвандовскі публічно заявив про намір покинути Мюнхен після 8 сезонів, після чого розсварився з керівництвом клубу. "Ротен" хочуть заробити на продажі форварда понад 50 мільйонів.

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