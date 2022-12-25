Нападающий Барселоны вернулся к теме своего общения с Лионелем Месси после поединка чемпионата мира Польша – Аргентина (0:2).

Напомним, в конце матча третьего тура ЧМ-2022 Левандовски сфолил против Месси и пытался извиниться, однако Лео умышленно отвернулся в другую сторону. После игры звездные нападающие все же пообщались, прикрыв рты от объективов телекамер.

Месси жестко проучил Левандовски на ЧМ-2022 – видео конфликта, рассекреченного СМИ

"Могу только сказать, что это был приятный разговор. Я не хочу объяснять, о чем мы говорили, но это был прекрасный диалог. Всегда знал, что даже после поражения в первом туре против Саудовской Аравии Аргентина была главным фаворитом на победу", – цитирует Левандовски Mundo Deportivo.

Чемпионат мира-2022 завершился триумфом Аргентины и Лионеля Месси. Польша заняла второе место в группе и прекратила свой путь в 1/8 финала, уступив Франции (1:3).

Скалони, Месси, Буну + самые большие неудачники ЧМ. Итоги Мундиаля в Катаре