Нападник Барселони повернувся до теми свого спілкування з Ліонелем Мессі після поєдинку чемпіонату світу Польща – Аргентина (0:2).

Нагадаємо, наприкінці матчу третього туру ЧС-2022 Лєвандовскі сфолив проти Мессі і намагався перепросити, однак Лео навмисне відвернувся в інший бік. Після гри зіркові нападники все ж поспілкувалися, прикривши роти від об'єктивів телекамер.

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"Можу лише сказати, що це була приємна розмова. Я не хочу пояснювати, про що ми говорили, але це був прекрасний діалог. Завжди знав, що навіть після поразки в першому турі проти Саудівської Аравії Аргентина була головним фаворитом на перемогу", – цитує Лєвандовскі Mundo Deportivo.

Чемпіонат світу-2022 завершився тріумфом Аргентини і Ліонеля Мессі. Польща посіла друге місце в групі та припинила свій шлях в 1/8 фіналу, поступившись Франції (1:3).

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