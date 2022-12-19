Завершение чемпионата мира в Катаре означает, что пора подвести итоги выступлений команд и отдельных игроков.

Заместители главного редактора "Футбол 24" Тарас Котив и Владимир Лесько проанализировали выступления всех команд на ЧМ-2022, выделив самые яркие персоналии. Кто присоединился к Месси и Скалони среди лучших на турнире? А кому досталось позорное звание неудачников Мундиаля? Обо всем этом смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".