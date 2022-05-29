Ранее публичные выпады позволял себе только агент поляка Пини Захави, но теперь слово взял и 33-летний форвард.

Барселона имеет шанс получить Левандовски почти даром – Бавария ничего не сможет сделать

"Переход в Барсу? Это зависит от нескольких факторов. Я думаю, что моя ситуация понятна, и говорить об этом нет смысла. Трудно сказать, что я буду играть за Баварию в следующем сезоне", – инсайдер Фабрицио Романо цитирует комментарий Левандовски для Eleven Sports.

Напомним, у нападающего еще есть год контракта с Баварией, однако он хочет присоединиться к Барселоне уже этим летом. Каталонцы не планируют выплачивать большую компенсацию за игрока, которому в августе стукнет 34.

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