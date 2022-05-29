Левандовски впервые сам заговорил о переходе в Барселону и устроил атаку на Баварию
Нападающий Баварии Роберт Левандовски вообще не скрывает своего желания покинуть клуб ради Барселоны.
Ранее публичные выпады позволял себе только агент поляка Пини Захави, но теперь слово взял и 33-летний форвард.
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"Переход в Барсу? Это зависит от нескольких факторов. Я думаю, что моя ситуация понятна, и говорить об этом нет смысла. Трудно сказать, что я буду играть за Баварию в следующем сезоне", – инсайдер Фабрицио Романо цитирует комментарий Левандовски для Eleven Sports.
Напомним, у нападающего еще есть год контракта с Баварией, однако он хочет присоединиться к Барселоне уже этим летом. Каталонцы не планируют выплачивать большую компенсацию за игрока, которому в августе стукнет 34.
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