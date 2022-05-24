Футбольный юрист Хуан де Диос Креспо заявил, что у нападающего Баварии есть легальная возможность расторгнуть контракт и перейти в другой клуб.

Как известно, 33-летний нападающий стремится продолжить карьеру в Барселоне после 8-ми сезонов в Мюнхене. Правда, руководители Баварии ранее заявляли, что Левандовски должен отработать свой контракт, рассчитанный еще на год. Каталонцы предлагают за него 32 млн евро, но чемпиона Германии не устраивает такая сумма.

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Впрочем, по мнению адвоката Хуана де Диоса Креспо, Роберт может и в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с Баварией.

"Существует регламент ФИФА, позволяющий игроку покидать клуб. В течение 15-ти дней после окончания сезона он должен прислать официальное письмо Баварии. ФИФА потребует выплаты компенсации в соответствии с возрастом, зарплатой и сроком действия контракта... Я оцениваю, что цена будет не больше 10-ти миллионов евро", – цитирует юриста Mundo Deportivo со ссылкой на SER Catalunya.

Отметим, статья 17 Регламента ФИФА по статусу и трансферам футболистов действительно предусматривает возможность игрока в одностороннем порядке прекратить сотрудничество с клубом без уважительных причин. Для этого футболист должен провести в клубе так называемый "защищенный период" в 2-3 года (Левандовски его провел), подать письменный запрос в течение 15-ти дней после официального завершения сезона, выплатить компенсацию за расторжение контракта, а также перейти в клуб из другого чемпионата.

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