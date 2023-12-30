Нападающий Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд удачно выступает за Хетафе на правах аренды. Он стал целью Барселоны.

Английский форвард продолжает реабилитировать свою карьеру в чемпионате Испании. Уверенная игра Мейсона Гринвуда за Хетафе привлекла внимание нескольких грандов.

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Как сообщает The Sun, Барселона не теряет надежды подписать 22-летнего нападающего летом. Чтобы убедить Гринвуда каталонцы готовы даже отдать ему культовую 10-ку, под которой играл Лионель Месси. Трансфер будет стоить Барселоне 40 миллионов фунтов.

Составит конкуренцию каталонцам в борьбе за Гринвуда Атлетико, который тоже хочет усилить линию атаки. Хетафе планировал выкупить Мейсона у Манчестер Юнайтед, но превзойти предложения двух лидеров Ла Лиги не сумеет.

В текущем сезоне Гринвуд сыграл за Хетафе в 15 матчах во всех турнирах. В его активе пять голов и четыре результативные передачи.

Напомним, что в Англии Мейсон Гринвуд попал за решетку из-за обвинений в изнасиловании. Лишь в феврале все обвинения были сняты.

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