"У меня остался год по действующему контракту, поэтому я попросил у клуба добро на трансфер. Думаю, что в этой ситуации это будет лучшим решением. Кроме того, Бавария хотя бы сможет получить деньги за мой трансфер.

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Я не хочу ничего форсировать, сейчас этого не нужно. Речь идет о поиске лучшего решения для всех. Нужно охладить эмоции, я хочу говорить спокойно, а не через СМИ. Надеюсь, когда-нибудь фанаты Баварии меня поймут", – приводит слова Левандовски Marca.

Напомним, поляк намерен присоединиться к Барселоне, но руководство Баварии всеми силами пытается удержать бомбардира.

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