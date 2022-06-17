ПСЖ коварно вмешался в планы Барселоны купить Левандовски
Парижский клуб снова вставляет палки в колеса Барселоне, мечтающей подписать форварда Баварии Роберта Левандовски.
Барселона все еще испытывает финансовые проблемы, которые мешают оформить трансфер Левандовски, чем может воспользоваться ПСЖ, сообщает журналист Мацей Ивански.
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Каталонцы получили средства от продаж части активов клуба, однако финансовое состояние "блаугранас" все еще не отвечает требованиям финансового фейр-плей. ПСЖ, по информации журналиста, был "в игре" и охотился на Левандовски все это время.
Напомним, Левандовски перешел в Баварию свободным агентом из Боруссии Д в 2014 году. В Мюнхене поляк выиграл 8 чемпионских титулов Бундеслиги, три кубка Германии и Лигу чемпионов 2019/20. В футболке Баварии Роберт сыграл 374 матча, забил 344 гола (из них 50 – в сезоне 2021/22). Этим летом польский бомбардир разругался с руководством Баварии и намерен как можно скорее сменить клуб.
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