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Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги сезона 2019/20

18:27 - Читати українською
Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги сезона 2019/20
Роберт Левандовски / Bild

Форвард Баварии Роберт Левандовски выбран лучшим игроком текущего сезона в чемпионата Германии.

В борьбе за ценный приз польский форвард обогнал Джейдона Санчо и Кая Хаверца, занявших призовые места, сообщает официальный сайт Бундеслиги.

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Также, на награду лучшему игроку Бундеслиги сезона 2019/20 претендовали Эрлинг Холанд, Амин Харит и Тимо Вернер.

Зазанчимо, что Левандовски стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии (33 гола), а его Бавария раз добыла Серебряную салатницу.

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Теги
Бундеслига Джейдон Джейдон Санчо Амин Амин Харит Эрлинг Эрлинг Холанд Роберт Роберт Левандовски Тимо Тимо Вернер Германия
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