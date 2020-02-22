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Левандовски признался, что мог стать игроком Манчестер Юнайтед – манкунианцы имели убедительный аргумент

12:05 54 Читати українською
Левандовски признался, что мог стать игроком Манчестер Юнайтед – манкунианцы имели убедительный аргумент
Роберт Левандовски / Bild

Форвард Баварии Роберт Левандовски вспомнил сорванный трансфер в Манчестер Юнайтед во времена выступлений за дортмундскую Боруссию.

"Я общался с Алексом Фергюсоном после двух лет, проведенных в Дортмунде. В то время я действительно думал о переходе в Манчестер Юнайтед. Из-за Фергюсона, а также и самого Манчестер Юнайтед.

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В Боруссии мне сказали: "Нет, вот и все". Тогда я впервые задумался о переходе, потому что когда звонит сэр Алекс Фергюсон – для молодого игрока это что-то потрясающее. Это был особенный день для меня", – вспомнил Левандовски в разговоре с The Guardian.

Напомним, поляк выступал за Боруссию Д с 2010 по 2014 годы. Сейчас Роберт выступает за Баварию, за которую в текущем сезоне провел 32 поединка и отметился 38 голами и 3 ассистами.

Бавария на последних минутах вырвала победу над Падерборном в матче с пятью голами

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Теги
Трансферы Англия Алекс Фергюсон Роберт Левандовски Роберт Левандовски Бавария Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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