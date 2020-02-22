Лєвандовскі зізнався, як міг стати гравцем Манчестер Юнайтед – манкуніанці мали переконливий аргумент

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі пригадав зірваний трансфер до Манчестер Юнайтед в часи виступів за дортмундську Борусію.

"Я спілкувався з Алексом Фергюсоном після двох років, проведених в Дортмунді. У той час я дійсно думав про перехід в Манчестер Юнайтед. Через Фергюсона, і також через сам Манчестер Юнайтед.

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У Борусії мені сказали: "Ні, ось і все". Тоді я вперше задумався про перехід, тому що коли дзвонить сер Алекс Фергюсон – для молодого гравця це щось вражаюче. Це був особливий день для мене", – пригадав Лєвандовскі в розмові з The Guardian.

Нагадаємо, поляк виступав за Борусію Д з 2010 по 2014 роки. Нині Роберт виступає за Баварію, за яку в поточному сезоні провів 32 поєдинки та відзначився 38 голами та 3 асистами.

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