Левандовски получил повреждение и может быть прооперирован во время паузы на матчи сборных

Нападающий Баварии Роберт Левандовски получил незначительную травму, которая может не обойтись без хирургического вмешательства.

Лидер атак мюнхенцев может пропустить около 7-10 дней, информирует журналист Матеуш Борек.

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Проблема не слишком серьезная и Левандовски сможет помочь Баварии в ближайших матчах. Вероятно, в жертву принесут ноябрьские поединки сборной Польши в отборе на Евро-2020. "Кадра" уже гарантировала себе выход в основную стадию первенства, поэтому в двух заключительных турах может обойтись и без Левандовски. Именно во время международной паузы 31-летний форвард должен решить свои проблемы со здоровьем.

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К слову, именно звездный страйкер Баварии пока является лучшим бомбардиром Бундеслиги – 14 голов после десяти туров.