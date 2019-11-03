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Левандовски повторил рекорд Бундеслиги, отметившись в 10 матче подряд

09:59 45 Читати українською
Левандовски повторил рекорд Бундеслиги, отметившись в 10 матче подряд
Роберт Левандовски / Squawka

Нападающий Баварии Роберт Левандовски продолжает поражать своими бомбардирскими талантами.

25’ Филип Костич
33’ Джибриль Соу
49’ Давид Абрахам
61’ Мартин Хинтереггер
85’ Гонсало Пасиенсия
 
Жером Боатенг 9’
Роберт Левандовски 37’
9’ Жером Боатенг
25’ Филип Костич
33’ Джибриль Соу
37’ Роберт Левандовски
49’ Давид Абрахам
61’ Мартин Хинтереггер
85’ Гонсало Пасиенсия

Гол Левандовски в ворота Айнтрахта стал 10 подряд для поляка в матчах Бундеслиги, информирует Gracenote.

Фиаско Мюнхена в видеообзоре матча Айнтрахт – Бавария – 5:1

Таким образом, Роберт сравнялся с Клаусом Аллофсом и Пьер-Эмериком Обамеянгом по количеству матчей с забитыми голами подряд. Гол в ворота Боруссии Д может сделать поляка рекордсменом Бундеслиги.

К слову, Левандовски в текущем сезоне провел 16 матчей в составе Баварии во всех турнирах, отметившись уже 20 голами.

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Роберт Левандовски Роберт Левандовски Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Бавария Бавария Германия Айнтрахт Франкфурт - Бавария
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