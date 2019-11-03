Левандовски повторил рекорд Бундеслиги, отметившись в 10 матче подряд

Нападающий Баварии Роберт Левандовски продолжает поражать своими бомбардирскими талантами.

Гол Левандовски в ворота Айнтрахта стал 10 подряд для поляка в матчах Бундеслиги, информирует Gracenote.

Фиаско Мюнхена в видеообзоре матча Айнтрахт – Бавария – 5:1

Таким образом, Роберт сравнялся с Клаусом Аллофсом и Пьер-Эмериком Обамеянгом по количеству матчей с забитыми голами подряд. Гол в ворота Боруссии Д может сделать поляка рекордсменом Бундеслиги.

К слову, Левандовски в текущем сезоне провел 16 матчей в составе Баварии во всех турнирах, отметившись уже 20 голами.

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