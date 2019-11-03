Лєвандовскі отримав пошкодження і може буде прооперований під час паузи на матчі збірних

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі зазнав незначної травми, яка може не обійтись без хірургічного втручання.

Лідер атак мюнхенців може пропустити близько 7-10 днів, інформує журналіст Матеуш Борек.

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Проблема не надто серйозна і Лєвандовскі зможе допомогти Баварії у найближчих матчах. Імовірно, у жертву принесуть листопадові поєдинки збірної Польщі у відборі на Євро-2020. "Кадра" вже гарантувала собі вихід до основної стадії першості, тому у двох заключних турах може обійтись і без Лєвандовскі. Саме під час міжнародної паузи 31-річний форвард повинен вирішити свої проблеми зі здоров'ям.

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До слова, саме зірковий страйкер Баварії наразі є найкращим бомбардиром Бундесліги – 14 голів після десяти турів.