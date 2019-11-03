Ковач получил два матча на исправление ситуации в Баварии, – Bild

Главный тренер Баварии Нико Ковач очень близок к увольнению из-за позорного поражение в матче 10-го тура Бундеслиги против Айнтрахта.

Нико Ковач может быть уволен из Баварии, если провалится в следующих двух встречах, информирует Bild.

Фиаско Мюнхена в видеообзоре матча Айнтрахт – Бавария – 5:1

Отмечается, что руководство мюнхенцев недовольно последними результатами команды. Добавляется, что поражение в матче Лиги чемпионов против Олимпиакоса может оставить хорватского специалиста без работы.

Напомним, что Бавария разгромно проиграла Айнтрахта (1:5), доигрывая матч в меньшинстве после удаления Жерома Боатенга на 9 минуте.

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