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Ковач получил два матча на исправление ситуации в Баварии, – Bild

15:44 90 Читати українською
Ковач получил два матча на исправление ситуации в Баварии, – Bild
Нико Ковач / Web.de

Главный тренер Баварии Нико Ковач очень близок к увольнению из-за позорного поражение в матче 10-го тура Бундеслиги против Айнтрахта.

25’ Филип Костич
33’ Джибриль Соу
49’ Давид Абрахам
61’ Мартин Хинтереггер
85’ Гонсало Пасиенсия
 
Жером Боатенг 9’
Роберт Левандовски 37’
9’ Жером Боатенг
25’ Филип Костич
33’ Джибриль Соу
37’ Роберт Левандовски
49’ Давид Абрахам
61’ Мартин Хинтереггер
85’ Гонсало Пасиенсия

Нико Ковач может быть уволен из Баварии, если провалится в следующих двух встречах, информирует Bild.

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Отмечается, что руководство мюнхенцев недовольно последними результатами команды. Добавляется, что поражение в матче Лиги чемпионов против Олимпиакоса может оставить хорватского специалиста без работы.

Напомним, что Бавария разгромно проиграла Айнтрахта (1:5), доигрывая матч в меньшинстве после удаления Жерома Боатенга на 9 минуте.

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Теги
Германия Айнтрахт Франкфурт - Бавария Бавария Бавария Нико Ковач Нико Ковач
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