Левандовски получил награду лучшему игроку чемпионата Германии в 2021 году
20:57 - Читати українською
Нападающий Баварии Роберт Левандовски получил награду перед матчем 3-го тура Бундеслиги против Герты.
6’ Томас Мюллер
49’ Джамал Мусиала
6’ Томас Мюллер
49’ Джамал Мусиала
Популярное немецкое издание Kicker признало Левандовски лучшим игроком Бундеслиги в 2021 году, вручив форварду престижную награду.
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Победа поляка вполне понятна – Роберт побил "вечный" рекорд Герда Мюллера, забив 41 гол в 29 матчах чемпионата.
К слову, в текущем сезоне Левандовски продолжил свои бомбардирские подвиги – в активе поляка 4 гола в 3 стартовых матчах новой кампании.
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